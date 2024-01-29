Дизайнеры рассказали как правильно выбрать стиль дизайна для ванной комнаты, чтобы он идеально дополнял "общую картину" жилья. Главный стиль должен быть вневременным.

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Учитывайте стиль вашего жилья

Маленькая ванная комната с красным туалетным столиком и зеркалом / Фото Future

"Выбирая стиль ванной комнаты учитывайте стиль остального вашего дома. Он традиционный современный или что-то посередине? Внешний вид вашей ванной действительно должен быть таким же" говорит дизайнер Эми Янгблад из Огайо.

Еще одна американская дизайнер Кэти Куо говорит похожую вещь: "Если у вас есть общий стиль дизайна интерьера, то есть смысл сохранить эту эстетику и в вашей ванной комнате".

Следование этому совету поможет создать целостный дизайн в доме. Интерьеры комнат будут плавно переходить друг в друга с ощущением воздушности.

Не бойтесь использовать нетипичные цвета и узоры

Темная ванная комната с эффектным кремовым зеркалом / Фото Inside Stories

"Не стесняйтесь добавлять насыщенный цвет и интересный узор в ванную комнату с помощью эффектной плитки или обоев. Эти детали не только придадут ванной комнате уникальной атмосферы, но и неизменно улучшат вам настроение" считают дизайнеры.

В ванной комнате следует поэкспериментировать с цветом. К примеру у вас дом в прибрежном пляжном стиле с использованием голубых серых и грязно-белых цветов. В ванной комнате можно попытаться создать более теплый дизайн с оттенками кораллового и терракотового.

Выберите дизайн в нейтральных тонах

Белая ванная комната с деревянной тумбой / Фото Arsight

Многие дизайнеры склоняются к мнению, что интерьер основной ванной комнаты должен быть в нейтральных сдержанных тонах. Это будет точно гарантировать актуальность дизайна по крайней мере на 20 лет.

Однако классика не сразу означает скучный дизайн. Роскошная отделка таких как дуб и полированный никель добавляет изюм в белой ванной комнате. Это, кстати, хорошая идея для создания теплого минимализма.