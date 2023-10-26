Круглий чи прямокутний: який стіл найкраще пасує до вашого інтер'єру

Якщо ви шукаєте стіл на кухню чи у вітальню, то точно замислювались над формою. Хоч їх існує безліч, більшість схиляється до традиційних круглої чи прямокутної.

Спільна й основна особливість круглих і прямокутних обідніх столів полягає в тому, що кожен з них може бути стильним і функціональним. Однак той чи інший може мати помітні переваги залежно від простору, в якому він буде розташований, кількості осіб, які будуть гостювати тощо. Тобто остаточний вибір залежить від ваших потреб.

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Переваги круглих столів

Круглий стіл має багато переваг, зокрема він створює атмосферу єдності та відкритості у кімнаті. Ви можете використовувати такий стіл для будь-якого випадку, але вони ідеальні для світських зустрічей і сімейних вечер.

Вони працюють таким чином, щоб створити затишну атмосферу та зробити так, щоб усім гостям було легко бачити одне одного та взаємодіяти,

– кажуть фахівці.

Дизайнер інтер’єру Артем Кроповінський погоджується, що круглий стіл створює інтимну атмосферу. "Ідеально підходить для невеликих зібрань, круглий стіл гарантує, що кожен може взяти участь в одній бесіді", – каже Кроповінський.

Круглий стіл також універсальний. "Круглі столи мають чудовий вигляд у невеликих їдальнях, але ви можете використовувати їх у кімнаті будь-якого розміру, просто зверніть увагу на площу. Ви маєте переконатися, що стіл пропорційний кімнаті, щоб не залишати занадто багато порожнього місця", – розповіли дизайнери.

Круглий стіл має певні переваги для загального дизайну кімнати, в якій він розташований. "Його вигини додають більш м’якої естетики, врівноважуючи інтер’єр переважно прямими лініями", – каже Артем.

Переваги прямокутних столів

Прямокутний стіл також має багато переваг, і одна з них полягає в тому, що він може ідеально підійти для подовжених кімнат. Лінійна форма таких столів повторює геометрію кімнати, максимізуючи простір.

Для великих сімей та людей, які часто приймають багато гостей, це може бути кращим вибором. Крім того, прямокутний стіл чудово підходить для офіційних розваг. Крім того, їхня форма дозволяє чітко розподілити простір, що корисно для організації фуршету.

Окрім того, за прямокутними столами ви можете поєднувати різні типи сидінь. Наприклад, "на чолі" столу можна поставити гарні стільці, а по обидва боки – лави.

Отже, якщо простір обмежений і вам потрібна більш інтимна, невимушена атмосфера, круглий стіл буде кращим варіантом. Якщо ж місця багато, і ви маєте багато родичів і друзів, які часто приходять в гості, поставте квадратний стіл.