У єдності з природою: як виглядає інтер'єр помешкання у стилі гірського шале
Джерело:Room to do
Люди втомилися від міст та метушні, тому намагаються бути ближчими до природи. Відомим екостилем в інтерʼєрі є стиль гірського шале.
Дизайн будинку в стилі гірського шале зберігає європейські середньовічні контури у сільській місцевості. Це дуже атмосферні та затишні помешкання.
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Які головні ознаки
Спочатку будинки в стилі шале були міцними мисливськими житлами на альпійському схилі. Їх треба було будувати з урахуванням нерівностей та перепадів висот. Пастухи могли використовувати лише матеріали, які були поблизу. Будинки були теплими невеликого розміру та з маленькими вікнами.
Сучасні будинки в стилі шале виглядають ефектніше, але головні риси залишилися незмінними:
- Дах. Зазвичай він двосхилий, з великим звисом. Він добре вкриває стіни від несприятливих погодних умов. Покривається покрівельним матеріалом із дерев'яних рейок або сучасної металевої покрівлі.
- Кількість поверхів. Традиційно це двоповерхові будинки із мансардою.
- Вікна. У сучасних будинках вони великі та панорамні, оскільки сучасні господарі люблять милуватися краєвидами.
- Веранда або тераса. Щось одне точно має бути; їх часто роблять заскленими.
- Інтер'єр. Камін, килими або шкіри тварин на підлозі та стінах. Також можна використовувати прикраси ручної роботи: ткані килимки та глиняний посуд.
- Камін. Це має бути справжній камін, облицьований грубим сірим каменем. Не електричний.
Вітальня у стилі гірського шале / Фото Decoholic
План будинку
На першому поверсі зазвичай розташовані кухня, вітальня та офіс. На другому поверсі роблять спальні.
Коридору немає. Вхідні двері ведуть прямо у вітальню, хоча власник може зробити і передпокій.