Ті, хто любить домашній затишок і численні дрібнички на полицях, почуватимуться в такому приміщенні незатишно. Тому добре подумайте перш ніж облаштовувати дім у стилі техно.
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Особливості стилю техно
- переважання чітких ліній і простих геометричних форм;
- стримана, лаконічна колірна гама;
- груба фактурна обробка стін;
- гармонійне поєднання бетону, скла та металу;
- строгі та практичні меблі;
- сучасна, функціональна техніка, яка зазвичай виконує роль декору;
- футуристичні та численні освітлювальні прилади;
- мінімалізм в оформленні простору.
Колір і світло
Основні кольори цього стилю традиційно холодні або нейтральні: білий, брудно-білий або сірий, хакі, темно-бордовий. Серед теплих відтінків зустрічаються цегляний, коричневий, болотний і бронзовий. Також популярні синій, сірий і червоний.
Світла має бути багато за допомогою різних джерел. Наприклад, варто придбати кілька ламп різних розмірів і форм. Можна взяти моделі, що імітують професійні світильники, встановлені на пластикові та металеві штативи. Цікаво виглядають точкові світильники і телескопічні конструкції.
Світла має бути багато / Фото з фейсбуку Techno style in the interior
Оздоблення
Під час обробки приміщень використовують бетон, цеглу, фактурне тинькування, металеві або пластикові панелі. Стеля може бути натяжною, з алюмінію, пластику або скла, з імітацією необробленого бетону. Підлога – наливна, монохромна плитка або паркет з дизайном техно.