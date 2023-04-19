Це спрацює: які кольори поєднати в ідеальному інтер'єрі

19 квітня 2023, 23:05
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Вибір меблів, покриття та декоративних дрібничок в результаті допомагає створити фінальну квартиру з атмосферою у вашій домівці. Якою вона буде, вирішувати лише вам.

Перш ніж починати планувати дизайн, варто вивчити тенденції на ринку та попрацювати з кольорами. Як поєднати тренди та затишок, ділиться 24 канал у фотоприкладах.

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Які кольори гарно поєднуються в інтер'єрі

Синій – помаранчевий – білий


Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Білий – теракотовий – чорний

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел

Зелений – коричневий – білий 

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Сірий – блакитний 

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел


Фото з відкритих джерел

Автор: Ірина Бенцак