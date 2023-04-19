Це спрацює: які кольори поєднати в ідеальному інтер'єрі

Вибір меблів, покриття та декоративних дрібничок в результаті допомагає створити фінальну квартиру з атмосферою у вашій домівці. Якою вона буде, вирішувати лише вам.
Перш ніж починати планувати дизайн, варто вивчити тенденції на ринку та попрацювати з кольорами. Як поєднати тренди та затишок, ділиться 24 канал у фотоприкладах.
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Які кольори гарно поєднуються в інтер'єрі
Синій – помаранчевий – білий
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Білий – теракотовий – чорний
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Зелений – коричневий – білий
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Сірий – блакитний
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел