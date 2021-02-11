Стінові панелі в інтер'єрі: 5 причин сказати їм "так"

Останніми роками стінові панелі отримали широку популярність і досить часто використовуються в інтер'єрі.

У чому їхні вагомі переваги, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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Існує величезна безліч видів панелей для різних інтер'єрів і цілей. У своїх проєктах я найчастіше використовую ДСП, шпоновані, фрезеровані 3D-панелі з МДФ, м'які, дерев'яні панелі. Найбільше особисто мені подобаються панелі з ДСП, МДФ і шпону – вони легко встановлюються і відмінно декорують стіну,

– зазначила Колєчкіна.

За її словами, найбільш бюджетний варіант – ДСП, далі йдуть МДФ і шпон, дорожчі – дерево і метал. При цьому дизайнерка інтер'єру уточнила, що в кожній категорії є різні нюанси, які можуть впливати на ціну.

5 причин використовувати стінові панелі

Можливість виділити простір. За допомогою стінових панелей також можна розділити кімнату на функціональні зони. Якщо кімната неправильної форми, стінові панелі дозволяють змінити геометрію приміщення, виділити стелю і стіну. Стінові панелі існують з різними малюнками і фактурами – під камінь, дерево, бетон, штукатурку та ін. Вони дозволяють створити затишок в інтер'єрі.

Стінові панелі можна підібрати на будь-який бюджет і смак​ / Фото roomester

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Практичність.

Панелі на стіні – дуже практичне рішення. Вони захищають стіни від пошкоджень, а також виконують роль мінімальної шумоізоляції. Наприклад, м'які панелі у спальні поглинають звук за рахунок поролону всередині. Крім того, вони ще й гарні, надають кімнаті камерності і затишку,

– додала Анна Колєчкіна.

За словами дизайнерки інтер'єру, стінові панелі дозволяють заощадити під час ремонту​ / Фото roomester