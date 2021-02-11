Стінові панелі в інтер'єрі: 5 причин сказати їм "так"

11 лютого 2021 , 21:03
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Інстаграм Анни Колєчкіної

Останніми роками стінові панелі отримали широку популярність і досить часто використовуються в інтер'єрі.

У чому їхні вагомі переваги, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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Існує величезна безліч видів панелей для різних інтер'єрів і цілей. У своїх проєктах я найчастіше використовую ДСП, шпоновані, фрезеровані 3D-панелі з МДФ, м'які, дерев'яні панелі. Найбільше особисто мені подобаються панелі з ДСП, МДФ і шпону – вони легко встановлюються і відмінно декорують стіну,
– зазначила Колєчкіна.

За її словами, найбільш бюджетний варіант – ДСП, далі йдуть МДФ і шпон, дорожчі – дерево і метал. При цьому дизайнерка інтер'єру уточнила, що в кожній категорії є різні нюанси, які можуть впливати на ціну.

5 причин використовувати стінові панелі

  1. Можливість виділити простір. За допомогою стінових панелей також можна розділити кімнату на функціональні зони.
  2. Якщо кімната неправильної форми, стінові панелі дозволяють змінити геометрію приміщення, виділити стелю і стіну.
  3. Стінові панелі існують з різними малюнками і фактурами – під камінь, дерево, бетон, штукатурку та ін. Вони дозволяють створити затишок в інтер'єрі.

Стінові панелі можна підібрати на будь-який бюджет і смак​ / Фото roomester

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  1. Практичність.

Панелі на стіні – дуже практичне рішення. Вони захищають стіни від пошкоджень, а також виконують роль мінімальної шумоізоляції. Наприклад, м'які панелі у спальні поглинають звук за рахунок поролону всередині. Крім того, вони ще й гарні, надають кімнаті камерності і затишку,
– додала Анна Колєчкіна.

За словами дизайнерки інтер'єру, стінові панелі дозволяють заощадити під час ремонту​ / Фото roomester

  1. Стінові панелі дозволяють заощадити на ремонті. Як розповіла дизайнерка інтер'єру, стіни під ДСП-панелі "не вимагають ретельної підготовки, як під фарбування, такий вид облицювання стін допоможе заощадити час і гроші під час ремонту".