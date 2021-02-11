Стеновые панели в интерьере: 5 причин сказать им "да"
В последние годы стеновые панели получили широкую популярность и довольно часто используются в интерьере.
Источник:Инстаграм Анны Колечкиной
В чем их весомые преимущества, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.
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Существует огромное множество видов панелей для разных интерьеров и целей. В своих проектах я чаще всего использую ДСП, шпонированные, фрезерованные 3D-панели из МДФ, мягкие, деревянные панели. Больше всего лично мне нравятся панели из ДСП, МДФ и шпона – они легко устанавливаются и отлично декорируют стену,
– отметила Колечкина.
По ее словам, самый бюджетный вариант – ДСП, далее идут МДФ и шпон, более дорогие – дерево и металл. При этом дизайнер интерьера уточнила, что в каждой категории есть различные нюансы, которые могут влиять на цену.
5 причин использовать стеновые панели
- Возможность выделить пространство. С помощью стеновых панелей также можено разделить комнату на функциональные зоны.
- Если комната неправильной формы, стеновые панели позволяют изменить геометрию помещения, выделить потолок и стену.
- Стеновые панели существуют с различными рисунками и фактурами – под камень, дерево, бетон, штукатурку и пр. Они позволяют создать уют в интерьере.
Стеновые панели можно подобрать на любой бюджет и вкус/ Фото roomester
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- Практичность.
Панели на стене – очень практичное решение. Они защищают стены от повреждений, а также выполняют роль минимальной шумоизоляции. Например, мягкие панели в спальне поглощают звук за счет поролона внутри. Кроме того, они еще и красивые, придают комнате камерности и уюта,
– добавила Анна Колечкина.
По словам дизайнера интерьера, стеновые панели позволяют сэкономить во время ремонта / Фото roomester
- Стеновые панели позволяют сэкономить на ремонте. Как рассказала дизайнер интерьера, стены под ДСП-панели "не требуют тщательной подготовки, как под покраску, такой вид облицовки стен поможет сэкономить время и деньги во время ремонта".
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