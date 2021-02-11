В последние годы стеновые панели получили широкую популярность и довольно часто используются в интерьере.

В чем их весомые преимущества, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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Существует огромное множество видов панелей для разных интерьеров и целей. В своих проектах я чаще всего использую ДСП, шпонированные, фрезерованные 3D-панели из МДФ, мягкие, деревянные панели. Больше всего лично мне нравятся панели из ДСП, МДФ и шпона – они легко устанавливаются и отлично декорируют стену,

– отметила Колечкина.

По ее словам, самый бюджетный вариант – ДСП, далее идут МДФ и шпон, более дорогие – дерево и металл. При этом дизайнер интерьера уточнила, что в каждой категории есть различные нюансы, которые могут влиять на цену.

5 причин использовать стеновые панели

Возможность выделить пространство. С помощью стеновых панелей также можено разделить комнату на функциональные зоны. Если комната неправильной формы, стеновые панели позволяют изменить геометрию помещения, выделить потолок и стену. Стеновые панели существуют с различными рисунками и фактурами – под камень, дерево, бетон, штукатурку и пр. Они позволяют создать уют в интерьере.

Стеновые панели можно подобрать на любой бюджет и вкус/ Фото roomester

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Практичность.

Панели на стене – очень практичное решение. Они защищают стены от повреждений, а также выполняют роль минимальной шумоизоляции. Например, мягкие панели в спальне поглощают звук за счет поролона внутри. Кроме того, они еще и красивые, придают комнате камерности и уюта,

– добавила Анна Колечкина.

По словам дизайнера интерьера, стеновые панели позволяют сэкономить во время ремонта / Фото roomester