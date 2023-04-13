Справжня перлина: на Магнітному острові продають столітній пляжний будинок

Один із найстаріших пляжних будиночків на Магнітному острові з'явився на ринку. Фотографії помешкання датують аж 1920-ми роками.

Оригінальний котедж під назвою Te Nikau має площу 2186 квадратних метрів. Будиночок на пляжі вирішили продати за 625 тисяч доларів.

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Столітній будинок на Магнітному острові

Класичний будинок у квінслендському стилі має велику центральну кімнату, кухню, обідню та спальню зони. Також є велика тераса, барбекю та зона для відпочинку.

Відпочинкова зона надворі / Фото Realestate

Через квартал протікає сезонний струмок із декоративним містком на мальовничій доріжці, яка веде до пляжу.

Власники розповіли, що купили будинок під кінець 2007 року. Вони жили в ньому з дітьми під час канікул.

Ми стали охоронцями цієї частини історії острова наприкінці 2007 року. У мене троє дорослих дітей, які протягом останніх багатьох років більшість канікул проводили з нами в "халупі",

– зазначають власники в оголошенні.



Влітку власники любили відпочивати тут з дітьми / Фото Realestate

У списку Airbnb зазначається, що "Te Nikau – це унікальний простір, який найкраще підходить для сімей і близьких друзів". Оскільки в домі немає жодного місця, де можна було б усамітнитись, окрім ванної кімнати.

Приміщення в будинку лише зоновані / Фото Realestate