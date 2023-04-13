Справжня перлина: на Магнітному острові продають столітній пляжний будинок
Джерело:realestate
Один із найстаріших пляжних будиночків на Магнітному острові з'явився на ринку. Фотографії помешкання датують аж 1920-ми роками.
Оригінальний котедж під назвою Te Nikau має площу 2186 квадратних метрів. Будиночок на пляжі вирішили продати за 625 тисяч доларів.
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Столітній будинок на Магнітному острові
Класичний будинок у квінслендському стилі має велику центральну кімнату, кухню, обідню та спальню зони. Також є велика тераса, барбекю та зона для відпочинку.
Через квартал протікає сезонний струмок із декоративним містком на мальовничій доріжці, яка веде до пляжу.
Власники розповіли, що купили будинок під кінець 2007 року. Вони жили в ньому з дітьми під час канікул.
Ми стали охоронцями цієї частини історії острова наприкінці 2007 року. У мене троє дорослих дітей, які протягом останніх багатьох років більшість канікул проводили з нами в "халупі",
– зазначають власники в оголошенні.
Влітку власники любили відпочивати тут з дітьми / Фото Realestate
У списку Airbnb зазначається, що "Te Nikau – це унікальний простір, який найкраще підходить для сімей і близьких друзів". Оскільки в домі немає жодного місця, де можна було б усамітнитись, окрім ванної кімнати.