Архітектурна перлина: зазирніть у цей чарівний столітній будинок у ремісничому стилі

Чотириповерховий будинок у ремісничому стилі розташований в ідилічному місці, де навколо чути лише звуки природи. Це старовинне помешкання 1905 року, яке вражає кожною деталлю.

Будинок з п'ятьма спальнями та чотирма ванними розташований у Сан-Анселмо – одному з найбажаніших міст округу Марін. Хоча він справді унікальний, але коштує дуже дорого – аж 3,5 мільйона доларів.

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Старовинний ремісничий будинок у приватному місці

Будиночок площею 365 квадратних метрів належить одному власнику з 1977 року – архітектору із Сан-Франциско. Чоловік так захопився дизайном та історією цього житла, що довго не міг наважитися його продати.

Розкішний інтер'єр у теплих тонах / Фото Realtor

Житло розташоване на зеленій ділянці з чудовими краєвидами на південь і захід, де видніються дві гори та вододіл місцевої долини. Як зовні, так і всередині будиночок має дуже багато оригінальних деталей. Власник дбав про те, щоб зберегти історичний шарм столітнього ремісничого дому. Навіть вхідна дверна ручка та освітлювальні прилади датуються 1900-ми роками.

Попри те, будинок оснащений сучасними благами людства – кондиціонером в основній спальні, радіаційним теплом та кухнею шеф-кухаря з островом із вбудованою раковиною. Також у домі є дві приватні тераси, великий гараж на два авто, офіційна їдальня і окреме помешкання із садом, де можуть залишатися на ніч гості.

Своєрідний оазис із будинком на природі / Фото Realtor