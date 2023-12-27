Дом с пятью спальнями и четырьмя ванными расположен в Сан-Анселмо – одном из самых желанных городов округа Марин. Хотя он действительно уникален, но стоит очень дорого – 3,5 миллиона долларов.

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Старинный ремесленный дом в частном месте

Домик площадью 365 квадратных метров принадлежит одному владельцу с 1977 года – архитектору из Сан-Франциско. Мужчина так увлекся дизайном и историей этого жилья, что долго не мог решиться его продать.

Роскошный интерьер в теплых тонах / Фото Realtor

Жилье расположено на зеленом участке с прекрасными видами на юг и запад, где виднеются две горы и водораздел местной долины. Как снаружи, так и внутри домика имеет очень много оригинальных деталей. Владелец заботился о том, чтобы сохранить исторический шарм столетнего ремесленного дома. Даже входная дверная ручка и светильники датируются 1900-ми годами.

Несмотря на это, дом оснащен современными благами человечества – кондиционером в основной спальне, радиационным теплом и кухней шеф-повара с островом со встроенной раковиной. Также в доме есть две частные террасы, большой гараж на два авто, официальная столовая и отдельное помещение с садом, где могут оставаться на ночь гости.