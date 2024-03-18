В Україні переселенці зможуть отримувати субсидію на оренду житла: коли це реалізують
Джерело:Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки переселенців – субсидію на оренду житла. Дізнайтеся, коли його планують реалізувати та як визначатимуть розмір виплат.
Субсидію планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом 2 років. Розмір допомоги залежатиме від чотирьох факторів.
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Субсидія на оренду житла для ВПО
У Мінсоцполітики зазначають, що частина ВПО проживають в спеціально облаштованих місцях компактного проживання, наприклад, у модульних містечках, гуртожитках тощо. Та деяким переселенцям громада, у якій вони проживають, не може надати таке тимчасове житло. Для цього Міністерство соціальної політики й розробило інструмент підтримки ВПО – субсидію на оренду житла.
Під час розрахунку розміру субсидій враховуватимуть різницю у вартості житла. Адже ціна на оренду в Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи в невеликому населеному пункті суттєво відрізняється. Також враховуватимуть:
- кількість осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло;
- доходи домогосподарства;
- можливість оплачувати рахунки за оренду самостійно.
Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидію. Зараз проєкт цього рішення погоджують в уряді. Після затвердження вже з червня ВПО зможуть скористатися допомогою.
Які оселі найбільше купують за житлові сертифікати
У рамках проєкту "єВідновлення" українці, які втратили дім через війну, можуть отримати житловий сертифікат. Ним можна розрахуватися під час купівлі нової оселі.
Відтак 95% українців придбали житло за сертифікат саме на вторинному ринку. Це пов'язано з тим, що вони хочуть максимально швидко переїхати в новий дім з родиною, а не клопотатися з ремонтами в новобудові.