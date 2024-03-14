Найбільше українці купують за сертифікат саме вторинне житло. Про це в ефірі телемарафону розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

"95% угод, які ми сьогодні бачимо, – це вторинний ринок"

Як пояснює Олена Шуляк, люди, які втратили житло, хочуть максимально швидко отримати нову оселю і переїхати туди з родиною. Тому вони здебільшого обирають вторинний ринок.

На первинному ринку попит є хіба на ті квартири, які вже збудовані й де зроблений первинний ремонт. Проте зовсім скоро тенденція може змінитися.

"Зараз ми очікуємо наступний етап програми: коли люди мають зруйновані приватні будинки, але не хочуть брати житловий сертифікат, а хочуть мати гроші, щоб на своїй ділянці відбудувати будинок. Зараз ми вже бачимо тисячі таких заявок. Працюють відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, формуються відповідні цільові кошти, і ми очікуємо, що скоро буде налагоджена виплата саме за цим етапом програми", – повідомила Шуляк.

Вона додала, що понад 50% зруйнованого житла – це приватний сектор. Дуже багато українців хочуть відбудувати свій дім на цьому ж місці.

У якому місті помітно зросли ціни в новобудовах з 2024 року

Якщо минулого року однокімнатну квартиру на первинці в Полтаві можна було купити за 45 – 46 тисяч доларів, то зараз ціни стартують від 50 тисяч. З початку 2024 року середня вартість зросла на 3 – 5%.

Це пов'язано з підвищеним попитом (переселення людей зі східних областей) і зростанням цін на будматеріали. Тому найближчим часом вартість може зрости ще більше – до 10%.