Отже, чи потрібні декоративні панелі на наших кухнях? Коротка відповідь експертів: ні, звичайно, ні, але це не означає, що вони повністю зникли. Їх просто капітально оновили. Існує багато естетично красивих способів "захистити" стіни й поверхні, не обмежуючись звичним покриттям.

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Використайте спеціальну фарбу

Зелена кухня із візуально виокремленою задньою панеллю / Фото Plain English

Інший колір чи тип покриття є чудовою альтернативою традиційній задні панелі. Тим паче є спеціальні фарби для стін, які можна легко мити. Тож це буде не лише красиво, а й практично.

"Існують альтернативи звичайній сталевій, скляній чи кахельній панелі. Для мінімалістського вигляду найпростішим рішенням є пофарбувати смужку або панель фарбою, що миється, за стільницею та плитою", – каже британський дизайнер Мерлін Райт.

Оберіть варіант лакованої цегляної стіни

Сучасна сільська кухня з цегляною стіною / Фото deVOL

Задні панелі не виходять з моди, але є революція в способі обробки цієї зони. Просте облицювання кахлем позаду плити може здатися старомодним і недоречним варіантом для сучасних кухонь.

"Я б уникала занадто великої кількості маленьких блискучих плиток, які є модними, а обрала б щось нейтральне й позачасове. Наприклад, можна залишити стіну необробленою і покрити її матовим лаком, який змивається", – порадила дизайнерка Гелен Паркер.

Обклейте робочу зону шпалерами

Кухня з візерунковими квітковими шпалерами / Фото Sanderson

Не кожен задумається про вибір шпалер для своєї кухні, але вони універсальні та дуже красиві (за умови, що покриті прозорим лаком). Їх добре використовувати в брудних кутках кухні, оскільки потім можна просто витерти.