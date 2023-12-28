Кухня без панелей: три чудові альтернативи традиційному дизайну
Джерело:Homes & Gardens
Традиційно на кожній домашній кухні має бути задня панель, призначена для захисту від бризок і плям під час приготування їжі. Проте в сучасних ідеях дизайну експерти пропонують цікавіші варіанти.
Отже, чи потрібні декоративні панелі на наших кухнях? Коротка відповідь експертів: ні, звичайно, ні, але це не означає, що вони повністю зникли. Їх просто капітально оновили. Існує багато естетично красивих способів "захистити" стіни й поверхні, не обмежуючись звичним покриттям.
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Використайте спеціальну фарбу
Інший колір чи тип покриття є чудовою альтернативою традиційній задні панелі. Тим паче є спеціальні фарби для стін, які можна легко мити. Тож це буде не лише красиво, а й практично.
"Існують альтернативи звичайній сталевій, скляній чи кахельній панелі. Для мінімалістського вигляду найпростішим рішенням є пофарбувати смужку або панель фарбою, що миється, за стільницею та плитою", – каже британський дизайнер Мерлін Райт.
Оберіть варіант лакованої цегляної стіни
Задні панелі не виходять з моди, але є революція в способі обробки цієї зони. Просте облицювання кахлем позаду плити може здатися старомодним і недоречним варіантом для сучасних кухонь.
"Я б уникала занадто великої кількості маленьких блискучих плиток, які є модними, а обрала б щось нейтральне й позачасове. Наприклад, можна залишити стіну необробленою і покрити її матовим лаком, який змивається", – порадила дизайнерка Гелен Паркер.
Обклейте робочу зону шпалерами
Не кожен задумається про вибір шпалер для своєї кухні, але вони універсальні та дуже красиві (за умови, що покриті прозорим лаком). Їх добре використовувати в брудних кутках кухні, оскільки потім можна просто витерти.