Це має бути у вашій квартирі: 6 порад для тих, хто робить ремонт

Кожен рік приносить нам нові відкриття та тренди не лише у царині дизайну, але в інших технічних сферах, які спрощують буденність.

Ці винаходи вам точно не варто ігнорувати та врахувати при створенні дизайну. Що обов'язково має бути у сучасній квартирі, розповідаємо у добірці 24 каналу.

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Що має бути у сучасній квартирі

Мастер-вмикач

Незмінна річ у будь-якій сучасній оселі. Вам не потрібно буде щоразу перевіряти, чи вимкнули ви світло у всіх кімнатах, адже це можна буде зробити в один клік за допомогою вимикача біля дверей. Цікаво, що після повернення додому ви можете натиснути вимикач і світло з'явиться лише в тих кімнатах, де ви його залишили.

Вмонтована дошка для прасування та сушарка

Ці девайси точно будуть зайвими у вашій квартирі та нагромаджуватимуть простір у кімнатах. Саме тому варто подбати про це завчасно та виділити трохи місця у гардеробі чи ванній кімнаті.



Меблі з вмонтованою дошкою для прасування та сушаркою / Фото Good house

Кухонна витяжка навскіс

Пропонуємо вам задуматись над альтернативою для застарілих прямих витяжок. Усучаснена скошена модель не буде нагромаджувати простір та заважати під час приготування їжі.

Плінтус прихованого монтажу



Обирайте стильні рішення для нового дому / Фото ecotec

Саме такі алюмінієві предмети декору не лише зможуть замінити застарілі пластмасові чи інші агрегати, але й доповнять сучасний дизайн. Чималою популярністю користуються плінтуси з підсвіткою, які виконуватиму вдома подвійну функцію та додадуть затишної атмосфери оселі ввечері.

Тепла стіна замість сушки для рушників

Саме так, у ванній кімнаті не обов'язково має бути сушка для рушників, особливо коли квадратура ну дуже обмежена. Краще приберегти простір для іншого, а замінити атрибут можна теплою стіною, яка слугуватиме додатковим джерелом прогріву кімнати.

Велика кількість розеток

Банальна порада, яка розв'яже ваші проблеми та позбавить набридливих подовжувачів раз і назавжди. Щедро розкидуйте розетки по всій квартирі: біля ліжка, у робочій зоні та на кухні.