Эти изобретения вам точно не следует игнорировать и учесть при создании дизайна. Что обязательно должно быть в современной квартире, рассказываем в подборке 24 канала.

Интересно Этот дом в Британии не могут продать уже 14 лет: какая причина

Что должно быть в современной квартире

Мастер-включатель

Неизменная вещь в любом современном доме. Вам не нужно будет каждый раз проверять, выключили ли вы свет во всех комнатах, ведь это можно будет сделать в один клик с помощью выключателя у двери. Интересно, что по возвращении домой вы можете нажать выключатель и свет появится только в тех комнатах, где вы его оставили.

Встроенная гладильная доска и сушилка

Эти девайсы по отдельности будут точно лишними в вашей квартире. Поэтому стоит позаботиться об этом заранее и выделить немного места в гардеробе или ванной комнате.



Мебель со встроенной гладильной доской и сушилкой / Фото Good house

Кухонная вытяжка наискось

Предлагаем вам задуматься об альтернативе для устаревших прямых вытяжек. Усовершенствованная скошенная модель не будет перегружать пространство и мешать во время приготовления пищи.

Плинтус скрытого монтажа



Выбирайте стильные решения для нового дома / Фото ecotec

Именно такие алюминиевые предметы декора не только могут заменить устаревшие пластмассовые или другие агрегаты, но и дополнят современный дизайн. Немалой популярностью пользуются плинтусы с подсветкой, которые будут выполнять дома двойную функцию и придадут уютной атмосферы дому вечером.

Теплая стена вместо полотенцесушителя

Именно так, в ванной комнате не обязательно должен быть полотенцесушитель, особенно когда квадратура ну очень ограничена. Лучше уберечь пространство для другого, а заменить атрибут можно теплой стеной, которая будет служить дополнительным источником прогрева комнаты.

Большое количество розеток

Банальный совет, который решит ваши проблемы и лишит надоедливых удлинителей раз и навсегда. Щедро разбрасывайте розетки по всей квартире: у кровати, в рабочей зоне и на кухне.