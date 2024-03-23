У затишному місці: як виглядає сучасний будинок, який "обіймають" дерева

Чарівний "листяний будинок" у Топанзі, Каліфорнія, готовий зачарувати свого наступного власника. Сучасне, наповнене світлом житло ніби випливає з прекрасного дубового гаю, що притулився до гір.

Це місце втілює фантазію кожної дитини про будиночок на дереві та забезпечує комфортні умови для життя, яких бажають дорослі. Ціна питання – 2,5 мільйона доларів.

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Розкішне житло в обіймах пишних дерев

Будинок площею 145 квадратних метрів має три спальні. Його побудували нинішні власники у 1992 році та облаштували першокласною технікою, обробленими вручну шафами, плиткою ручної роботи, італійською раковиною з вапняку тощо.

Насправді всередині є багато чого особливого. Наприклад, у їдальні стоять кишенькові двері з розпродажу маєтку в Огайо 1890 року, а в дамській кімнаті – старовинні порцелянові світильники.

Світлі й дуже затишні кімнати / Фото Sotheby's International Realty

Ванна кімната на верхньому поверсі виконана в стилі спа. А тепла вітальня з панорамними вікнами пропонує неймовірні краєвиди на гори та дубові гаї.

Однак найцікавішою особливістю будинку є, ймовірно, студія звукозапису. Агент з продажу каже, що будинок ідеально підходить для "художників, музикантів, письменників та інших творчих людей". А для їхніх гостей є окреме житло 1920-х років, що має досить цікаву історію.