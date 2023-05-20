Розкіш у пустелі: на ринку з'явився новий та сучасний будинок за невисоку ціну

Замість стандартного особняка ви можете придбати дизайнерський будинок у Палм-Дезерті. Цю розкішну та сучасну нерухомість продають за 1,6 мільйона доларів.

Що стосується елітної нерухомості в Південній Каліфорнії, ринок будинків високого класу не обмежується Лос-Анджелесом. Попит розквітнув і поширився на схід до величезної пустелі Сонора. По всій долині Коачелла розробники створили елегантні сучасні будинки, оснащені високоякісними зручностями. Серед них і шикарний будинок у Палм-Дезерті.

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Розкішне житло в долині Коачелла

Розробник Трой Кудлак нещодавно завершив створення свого останнього Desert Eichler, 10-го в його серії новобудов у стилі середини століття.

Кудлак створив цей унікальний будинок на основі плану відомого архітектора. Дизайн відповідає оригіналу, але враховує простір для кондиціонування повітря та відповідає сучасним будівельним нормам.

Основною відмінністю між оригінальним планом поверху з чотирма спальнями було додавання двох ванних кімнат, щоб збільшити загальну кількість до чотирьох.

"Я хотів, щоб у кожній спальні була окрема ванна кімната, а додавання цих двох ванних кімнат зробило будинок ще комфортнішим", – розповів Кудлак.

Просторий будинок має гарне оздоблення. Підлога виконана з терраццо з візерунком, що нагадує плитку середини століття. Елегантні шафи на кухні створюють відповідний епосі вигляд.

Інтер'єр кухні відповідає стилю середини століття / Фото Realtor

Надворі внутрішній дворик з вогнищем. За внутрішнім двориком – вхідні двері гірчичного кольору. Увійшовши всередину, ви побачите басейн на задньому дворі. Широка відкрита зона вітальні, їдальні та кухні чекає.



Басейн на задньому дворі / Фото Realtor

Багато вікон і високі шпунтовані стелі зі світлого дерева освітлюють інтер’єр. Усі чотири спальні – великі, і принаймні одну з них можна легко використовувати як домашній офіс.

Бічний двір може стати чудовим місцем для розваг на свіжому повітрі. Там облаштований душ просто неба.