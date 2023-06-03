Сучасна сенсація: погляньте на ванну в цьому будинку і ви одразу "захочете" таку ж

Сучасний будинок у Вотер-Міллі, штат Нью-Йорк, з'явився на ринку за колосальні 27,5 мільйонів доларів. Інтер'єр ванної кімнати тут доволі специфічний. Він гарантовано вразить усіх.

Будинок вміщує пʼять спалень та "пропонує" чудовий вигляд на затоку Мекокс і Атлантичний океан. "Це надзвичайна власність. Дім розташований у найкращому місці поблизу селища Саутгемптон", – каже агент з лістингу Енцо Морабіто.

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Ванна кімната в будинку приголомшує

Власники придбали ділянку під будинок у 2014 році за 4,3 мільйона доларів. Житло площею 900 квадратних метрів збудували на замовлення в 2017 році. У будинку є тераса на даху та кухня просто неба.

Сучасні інтер'єри створені таким чином, що краєвиди видно майже з кожної кімнати, особливо з ефектної вітальні зі скляними стінами.

Краєвид зі спальні / Фото Realtor

Яскрава кухня оснащена глянцевими шафами, твердою стільницею та скляною задньою панеллю.

Під ногами – біла смоляна підлога з глянцевим покриттям. Це створює ідеальний контраст на тлі яскравих меблів та елементів декору.



Інтер'єр кухні облаштований зі смаком / Фото Realtor

Ванна виконана в стилі попарт. Вона така барвиста, що аж засліплює. Не кожен зможе пробути в ній довше, ніж декілька хвилин.

Дуже яскрава ванна кімната / Фото Realtor

Просторий основний люкс вміщує подвійну ванну кімнату та кабінет. Розсувні скляні двері розміром зі стіну захоплюють краєвид і виходять на приватну терасу.

У будинку також є невеликий бар, тренажерний зал, медіакімната, ліфт, гараж на чотири машини, кабінка біля басейну та приватний причал. Він розташований близько до океану та недалеко від Нью-Йорка.