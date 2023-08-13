Сучасний, наповнений світлом будинок, продають за 1,2 мільйона доларів. Він розташований дуже близько до пляжу – іти максимум 10 хвилин.

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Сучасний шедевр

Будинок із трьома спальнями спроєктували у 2014 році. Над ним працював досвідчений архітектор, який відомий у всьому регіоні своїми натхненними, сучасними та сільськими будинками, що доповнюють навколишні ландшафти.

Житло має площу 134 квадратних метрів. Він був точно побудований з урахуванням певної кількості людей. В одній зі спалень є чотири вбудовані двоярусні ліжка з місцем для зберігання речей, а також простора зона відпочинку. Інші спальні вміщують окремі ванні кімнати.

Окрім спалень, у будинку є відкрита вітальня та обідня зона, які "купаються" в природному світлі.

Крізь панорамні вікна можна милуватися природою / Фото Realtor

З балкона та більшості вікон будинку відкривається дивовижний краєвид на океан. Коли бачиш це, стає зрозуміло, чому це місце назвали "прибережним притулком".

"Завдяки дизайну, красі, розташуванню та зручному плануванню поверху це справді єдиний такий будинок на ринку", – каже агент з лістингу Джон Патрік Фаерті.

Надворі є багато місця для сімейного відпочинку. Тут облаштували зону для гостини з вбудованою бетонною ямою для багаття та лавками.