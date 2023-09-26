Спальню краще робити світлою чи темною: експерти дали важливі поради

Питання про те, яка спальня має бути: світла чи темна – є предметом вічної суперечки між експертами зі сну, психіатрами та дизайнерами інтер'єрів. І відповідь на нього неоднозначна.

Зрештою, немає чіткої відповіді, бо плюси і мінуси є в обох варіантах. Та експерти вирішили зорієнтувати, щоб полегшити нам "муки вибору".

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Світлі спальні

Найчастіше нам доводиться бачити спальні у світлих кольорах: білі, кремові, бежеві, блідо-жовті тощо. Якщо ви читали про те, який колір найкраще підходить для спальні, то це, ймовірно, був світло-блакитний. Логіка в цьому є.

Прохолодне середовище ідеально підходить для чудового нічного сну. Ось чому блакитний – найкращий світлий колір стін для сну. Та з ним треба бути обережними. Занадто світлі стіни можуть заважати спати,

– кажуть експерти.

Отож, якщо обирати світлі кольори для спальні, слід зупинитися на тонах, які мають холодний відтінок. Блакитна спальня – це ідеальний варіант.

Темні спальні

Спальні слід фарбувати в темні кольори, щоб сприяти здоровому режиму сну. "Добовий ритм організму, або внутрішній годинник, працює на основі денних і нічних сигналів. Ось чому ми, як правило, відчуваємо заряд енергії зі сходом сонця та більш розслаблені із заходом. Темні кольори на стінах допоможуть вашому внутрішньому годиннику синхронізуватися із зовнішнім середовищем для здорового сну", – говорять фахівці.

Темно-синій і м'який пурпуровий – найкращі кольори, які сприяють сонливості. Словом, обирайте спокійні кольори. А чи світлі, чи темні – вирішуйте на основі власних уподобань.