Три способи, як покращити рівень природного світла у спальні

Покращення природного освітлення в спальні – мета, яку варто досягти. Окрім того, що кімната стає світлішою, вона здається більшою й просторвшою.

Природне освітлення максимально підкреслює кожен елемент дизайну вашої спальні, а також має практичну користь: зменшує потребу в штучному освітленні. Дизайнери розповіли, як за допомогою звичайних трюків під час ремонту чи оновлення кімнати можна збільшити потік природного світла.

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Зосередьтеся на шторах та жалюзі

Дуже важливо обирати штори та жалюзі з правильного матеріалу, який не поглинає природне світло.

"Напівпрозорі тканини, що фільтрують світло, можуть забезпечити певну конфіденційність, водночас пропускаючи світло в кімнату. Якщо ви обираєте драпірування або тканинні римські штори, вибрана підкладка впливатиме на кількість світла, яке проникає", – кажуть експерти.

Однак важлива не лише тканина чи тип обробки вікон. Подумайте про колір. Найкраще "впускають" світло в кімнату світлі штори чи жалюзі. Найпопулярнішими є білі, кремові або відтінки світлого дерева.

Виберіть правильну фарбу для стін

Колір, який ви оберете для стін, теж буде впливати на рівень природного освітлення в спальні. Першим на думку спадає, звичайно ж, білий, та він не обов'язковий.

"М'які нейтральні та пастельні тони, особливо в матовій обробці, можуть відбивати світло, поширюючи його по кімнаті", – каже дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський .

Використовуйте дзеркала

Оздоблення дзеркалами – ідеальне рішення для приміщень, яким потрібно більше природного освітлення, і спальня не є винятком. "Якщо повісити дзеркало навпроти вікна, то воно відбиватиме природне світло назад у простір", – каже експерт Тодд Сондерс.

Для найкращого ефекту фахівці радять обирати дзеркала з вузькою рамою.