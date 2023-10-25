"Будинок, на який небезпечно дивитися": погляньте, який вигляд має житло з дуже таємничою назвою

Будинок у мальовничому приморському містечку Ілфраком, Англія, назвали таким, що на нього "небезпечно дивитися". Така характеристика дивує, бо зовні це житло досить гарне, але є підступ.

Річ у тім, що будинок перебуває в дуже занедбаному стані. Тобто він настільки запущений, що біля нього небезпечно перебувати й оглядати це житло. Цей будинок привернув увагу, бо його вирішили виставити на аукціон.

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Зазирніть всередину – і відчуєте шок

У будинку відсутні частини підлоги, облуплені й запліснявілі стіни, багато безладу та мотлоху. Це одразу впадає в очі, якщо подивитися на фото зсередини. Та за словами агентів з нерухомості, які займаються продажем будинку, під нагромадженим сміттям є "величезний потенціал".

Можливо, це і так, але тільки для людей, які готові вкласти в капітальний ремонт багато коштів і свого часу. У будинку є дві спальні, вітальня, їдальня, кухня, ванна кімната й тераса. Також у вартість входить власний величезний сад.

Будинок в занедбаному стані / Фото Webbers Estate & Letting Agents

Зараз житло перебуває в небезпечному стані, тож заходити на територію власності заборонено.

В оголошенні нерухомість описана як "популярне місце на околиці Ілфракома". А це містечко, як зазначають, чудове для життя. Там є школа, супермаркети, лікарня, оздоровчий центр, театр, пошта й банк. Особливої уваги заслуговує мальовнича набережна.

Нерухомість продадуть на відкритому аукціоні за пропозиції, що перевищуватимуть 50 000 фунтів.