Відомий телеведучий продає особняк за 44 мільйони доларів: як виглядає будинок

Американський телеведучий Метт Лауер продає свій розкішний будинок біля Нью-Йорка. Особняк, розташований у районі Хемптонс, оцінили в 44 мільйони доларів (1,2 мільярда гривень).

Новий власник також отримає власний пляж і пірс на березі Атлантичного океану. Як виглядає об'єкт нерухомості – дивіться далі.

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Метт Лауер Ексведучий програми Today на каналі NBC. Там він пропрацював 21 рік (з 1996 по 2017 рік). Журналіста звинуватили у зґвалтуванні колеги на Олімпіаді в Сочі, після чого його звільнили з каналу.

Що відомо про будинок

Метт Лауер разом з дружиною Аннет Роке купили будинок у Річарда Гіра у 2016 році. Через 3 роки пара розлучилася і маєток було виставлено на продаж за 44,8 мільйона доларів (1,1 мільярда гривень за курсом на той час). Покупець так і не знайшовся, тому ціну було знижено до 44 мільйонів доларів.

З будинку відкривається неймовірний вид / Фото realtor

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Що є на території та в будинку

Розкішний будинок розташований на першій береговій лінії Атлантичного океану. На території є власний 90-метровий пляж і пірс. В основному особняку, який побудовано у 1902 році, є 6 спалень і 7 ванних кімнат. Інтер'єр оформлений у світлих тонах. Також тут розташовані два гостьових котеджі, басейн з підігрівом і чайний будинок.

Як виглядає будинок телеведучого за 44 мільйони доларів / Фото Realtor.com:​