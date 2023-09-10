Стильно та вишукано: 5 дизайнів спальні для прихильників темних тонів

Дизайнери кажуть, що годі вже малювати стіни в білий колір. Спробуйте щось цікавіше – ці темні спальні стануть для вас справжнім притулком після роботи.

Темні стіни та меблі створюють не лише сонний настрій, а й мають розкішний і вишуканий вигляд. Спальня – це гарна кімната, щоб спробувати пофарбувати її в чорний, синій, темно-зелений тощо.

Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера

"Схема темних інтер'єрів працює майже в усіх приміщеннях дому, але особливо добре в спальні. Темні кольори допомагають створити тепле, затишне та привабливе місце, куди можна усамітнитися в кінці дня", – каже Ніна Тарновскі, засновник і дизайнер Woodchip & Magnolia.

Чорні стіни для досконалого вигляду

Спальня з чорними стінами та чорно-білим графічним килимом / Фото Future

Заспокоює темно-синій

Темно-синя спальня з ліжком із синім оксамитовим узголів’ям /Фото Crown

Спробуйте темний максималістський дизайн

Спальня з чорними шпалерами з квітковим орнаментом / Фото Future

Пориньте в темно-зелений колір

Спальня з темно-зеленими стінами та стелею / Фото Crown

У темній спальні залиште стелю білою

Чорні стіни, але біла стеля / Фото Farrow & Ball