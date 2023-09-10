Стильно та вишукано: 5 дизайнів спальні для прихильників темних тонів
Джерело:Homes & Gardens
Дизайнери кажуть, що годі вже малювати стіни в білий колір. Спробуйте щось цікавіше – ці темні спальні стануть для вас справжнім притулком після роботи.
Темні стіни та меблі створюють не лише сонний настрій, а й мають розкішний і вишуканий вигляд. Спальня – це гарна кімната, щоб спробувати пофарбувати її в чорний, синій, темно-зелений тощо.
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"Схема темних інтер'єрів працює майже в усіх приміщеннях дому, але особливо добре в спальні. Темні кольори допомагають створити тепле, затишне та привабливе місце, куди можна усамітнитися в кінці дня", – каже Ніна Тарновскі, засновник і дизайнер Woodchip & Magnolia.