Найкращі темні кольори для маленьких кімнат: ось що радять експерти

Якщо ви обожнюєте темні кольори, то чом би не використати їх у своєму інтер'єрі? Розповідаємо про найкращі тони для маленьких приміщень.

Вибір темного кольору для маленької кімнати – це чудовий спосіб додати глибини там, де простір обмежений. Це може створити затишну атмосферу, яка пошириться далеко за межі чотирьох стін.

Темних кольорів є безліч, однак експерти виокремили найкращі тони, щоб полегшити вам вибір.

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Чому саме темні кольори

У темних відтінках фарби є щось драматичне та інтенсивне, чого не можна отримати від м'яких пастельних, чистих білих і життєрадісних яскравих відтінків.

Дизайнер інтер'єру Джулія Демпстер каже: "Усі темні кольори можна використовувати для створення драми та інтимності".

Експерт з кольору та фарб Ханна Йео приєднується: "Темні кольори, які випромінюють насиченість і глибину, можуть створити загадковий простір. Є багато способів додати темні кольори в невеликі приміщення: від повністю чорних кімнат до темно-синіх домашніх офісів. Спробуйте і ви створите унікальну кімнату в домі".

Зелений та синій

Багато красивих темних кольорів розслабляють і зігрівають, особливо ті, що мають зелений і блакитний відтінок.

"Для заспокійливої ​​естетики вибирайте темно-зелений і синій", – каже експертка Наомі Естлі Кларк.



Зелений колір розслабляє та зігріває / Фото Little Greene

Свинцево-сірий

Якщо вам цікаво, який колір візуально збільшує маленьку кімнату, то це свинцево-сірий. Найкраще темно-сірі стіни виглядають з темно-коричневою дерев'яною підлогою.

Свинцево-сірий робить кімнату візуально більшою / Фото Farrow 7 Ball

Темно-червоний

Що робити, якщо в маленькій кімнаті мало або зовсім немає природного освітлення? Тоді варто обирати темні кольори, але з ноткою яскравості, як от темно-червоний.

Темно-червоний додасть трохи світла в маленькій кімнаті / Фото Jonathan Bond