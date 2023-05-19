Найкращі темні кольори для маленьких кімнат: ось що радять експерти
Джерело:Homes & Gardens
Якщо ви обожнюєте темні кольори, то чом би не використати їх у своєму інтер'єрі? Розповідаємо про найкращі тони для маленьких приміщень.
Вибір темного кольору для маленької кімнати – це чудовий спосіб додати глибини там, де простір обмежений. Це може створити затишну атмосферу, яка пошириться далеко за межі чотирьох стін.
Темних кольорів є безліч, однак експерти виокремили найкращі тони, щоб полегшити вам вибір.
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Чому саме темні кольори
У темних відтінках фарби є щось драматичне та інтенсивне, чого не можна отримати від м'яких пастельних, чистих білих і життєрадісних яскравих відтінків.
Дизайнер інтер'єру Джулія Демпстер каже: "Усі темні кольори можна використовувати для створення драми та інтимності".
Експерт з кольору та фарб Ханна Йео приєднується: "Темні кольори, які випромінюють насиченість і глибину, можуть створити загадковий простір. Є багато способів додати темні кольори в невеликі приміщення: від повністю чорних кімнат до темно-синіх домашніх офісів. Спробуйте і ви створите унікальну кімнату в домі".
Зелений та синій
Багато красивих темних кольорів розслабляють і зігрівають, особливо ті, що мають зелений і блакитний відтінок.
"Для заспокійливої естетики вибирайте темно-зелений і синій", – каже експертка Наомі Естлі Кларк.
Зелений колір розслабляє та зігріває / Фото Little Greene
Свинцево-сірий
Якщо вам цікаво, який колір візуально збільшує маленьку кімнату, то це свинцево-сірий. Найкраще темно-сірі стіни виглядають з темно-коричневою дерев'яною підлогою.
Темно-червоний
Що робити, якщо в маленькій кімнаті мало або зовсім немає природного освітлення? Тоді варто обирати темні кольори, але з ноткою яскравості, як от темно-червоний.