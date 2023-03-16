Темні кольори в інтер'єрі: які відтінки варто обирати, щоб потім не шкодувати

Світлі відтінки в інтер'єрі завжди актуальні, це факт. Проте темні кольори роблять харакетрні акценти, які вирізняють ваш дизайн з-поміж усіх інших.

Важливо максимально гармонійно поєднувати темні та світлі кольори. У цьому вам допоможуть спеціальні дизайнерські прийоми, але спершу слід зрозуміти переваги "темряви" в просторі.

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Темні стіни в інтер'єрі: які переваги

Чому темними мають бути саме стіни? Найперше, їх добре поєднувати з меблями та декором яскравих кольорів. Темні відтінки – практичні. Вони приховують дрібні недоліки, забруднення та потертості. Кімната рідше потребує косметичного ремонту.

Темні кольори можуть створити ефектні акценти. На темному тлі декор виглядатиме стильно, яскраво, незвично. Окрім того, правильно підібраний відтінок стін допомагає візуально розширити кімнату і додати глибини.

Темні тони можна використовувати в будь-якому стилі, якщо правильно розставляти акценти й пам'ятати про гармонію. Палітра дуже багата.

Які темні кольори можна використовувати

Ви можете використовувати універсальний колір – чорний. Гарними будуть і такі відтінки:

темний шоколад;

графіт;

марсала;

темно-зелений.

Спальня в марсаловому відтінку / Фото Pinterest

Не варто боятися експериментувати з насиченими кольорами. Достатньо поглянути на дизайн будинку під іншим кутом, і ви вже вигадаєте чудове поєднання.