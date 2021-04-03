Темно у квартирі: які хитрощі допоможуть власникам

У квартирах з вікнами на "темну" сторону буває недостатньо світла. Як відомо, цей фактор впливає не тільки на вигляд житла, але і на комфорт.

Для того щоб зробити приміщення привабливим і просторим, необхідно вирішити питання зі світлом. Які хитрощі допоможуть це зробити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Буває, що вікна квартири виходять на "темний" бік, впираються у сусідній будинок або перед вікном є перешкода для світла. У цьому випадку під час дизайну потрібно використовувати хитрощі, які дозволять мінімізувати дискомфорт від ситуації, що склалася,

– зазначила Петайкіна.

Хитрощі для темного житла

Білий колір

Це найпопулярніше рішення, яке допоможе зробити житло світлішим. Білий колір завжди збільшує простір. При цьому його можна комбінувати з іншими кольорами.

Прибираємо зайве

За словами дизайнерки інтер'єру, речі відкидають тінь. Чим більше предметів у кімнаті – тим вона темніша.

Дзеркало

Одно-два великих дзеркала зроблять невелике приміщення просторим. Також дзеркальні поверхні відображають сонячні промені.

Правильне освітлення допоможе вирішити питання з темним житлом​ / Фото pinterest

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Перепони

Всі можливі перепони для світла намагаємося прибрати. Якщо у кімнаті необов'язково має бути приватність, подумайте про заміну звичайних дверей на скляні. При зонуванні теж краще використовувати матеріали, що пропускають світло. Штори у цьому плані теж можуть "з'їсти" світло, тому вибирайте білий тюль,

– уточнила Анна Петайкіна.

Світле дерево

Цей матеріал став трендовим не просто так. Світле дерево робить приміщення легким, світлим, візуально теплішим і комфортнішим.

Контраст

Цей прийом дозволить зробити інтер'єр більш світлим. Додайте до світлих стін темні відтінки.

Контраст дозволить зробити кімнату світлішою / Фото pinterest

Глянець і метал

Глянцеві і металеві елементи відбивають світло, а це означає, що приміщення виглядатиме свіжішим.

Освітлення

У темному приміщенні особливо важливо продумати сценарій освітлення. Однієї люстри у такому випадку буде недостатньо. Продумайте загальне світло, робочі зони і акцентне освітлення.