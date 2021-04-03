В квартирах с окнами на "темную" сторону бывает недостаточно света. Как известно, этот фактор влияет не только на вид жилья, но и на комфорт.

Для того чтобы сделать помещение привлекательным и просторным, необходимо решить вопрос со светом. Какие хитрости помогут это сделать – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Бывает, что окна квартиры выходят на "темную" сторону, упираются в соседний дом или перед окном есть преграда для света. В этом случае при дизайне нужно использовать хитрости, которые позволят минимизировать дискомфорт от сложившейся ситуации,

– отметила Петайкина.

Хитрости для темного жилья

Белый цвет

Это самое популярное решение, которое поможет сделать жилье светлее. Белый цвет всегда увеличивает пространство. При этом его можно комбинировать с другими цветами.

Убираем лишнее

По словам дизайнера интерьера, вещи отбрасывают тень. Чем больше предметов в комнате – тем она темнее.

Зеркало

Одно-два крупных зеркала сделают небольшое помещение просторным. Также зеркальные поверхности отражают солнечные лучи.

Правильное освещение поможет решить вопрос с темным жильем / Фото pinterest

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Преграды

Все возможные преграды для света пытаемся убрать. Если в комнате необязательна приватность, подумайте о замене обычных дверей на стеклянные. При зонировании тоже лучше использовать материалы, пропускающие свет. Шторы в этом плане тоже могут "съесть" свет, поэтому выбирайте белый тюль,

– уточнила Анна Петайкина.

Светлое дерево

Этот материал стал трендовым не просто так. Светлое дерево делает помещение легким, светлым, визуально теплее и комфортнее.

Контраст

Этот прием позволит сделать интерьер более светлым. Добавьте к светлым стенам темные оттенки.

Контраст позволит сделать комнату светлее / Фото pinterest

Глянец и металл

Глянцевые и металлические элементы отражают свет, а это означает, что помещение будет выглядеть свежее.

Освещение

В темном помещении особенно важно продумать сценарий освещения. Одной люстры в таком случае будет недостаточно. Продумайте общий свет, рабочие зоны и акцентное освещение.