Як поєднувати теплі та холодні відтінки в інтер'єрі: ці поради вам знадобляться

Вибираючи кольори для інтер'єру, насамперед враховуйте призначення приміщення та власні переваги. Для спальні та вітальні слід вибирати спокійні відтінки, що сприяють розслабленню. На кухні краще вибирати кольори, які пришвидшують обмінні процеси.

Кольори впливають на ендокринну та центральну нервову систему. Вони змінюють настрій, впливають обмінні процеси. Сучасна психологія практикує вплив арттерапії під час лікування деяких захворювань. Як правильно поєднувати холодні та теплі відтінки – розповідаємо далі.

Зверніть увагу Що чекає ринок первинної нерухомості у 2023 році: прогноз гендиректора КН РІЕЛ

Теплі та холодні кольори

Усього існує три основні колірні спектри: червоний, жовтий та синій. Під час змішування кожен із них дає різноманітні хроматичні відтінки:

активність (приглушена, яскрава);

температуру (тепла, холодна);

інтенсивність (насичена, розведена).

Червоний та жовтий вважаються теплими тонами. Синій – холодний тон. Якщо в основному кольорі переважають червоні або жовті півтони, він вважається теплим, якщо синій – холодним.

Роль теплих тонів

Теплі відтінки вносять в інтер'єр затишок та гармонію, сприяють покращенню настрою. Вони можуть візуально зігріти кімнату, додати тепла та світла.

Вплив холодного кольору

У спальні використовують холодні відтінки. Вони допомагають розслабитися, підготуватися до сну. Такі кольори можуть приглушити яскраве сонячне світло.

Поєднання кольорів

Для створення гармонії та затишку необхідно поєднувати теплі та холодні відтінки. Спочатку слід визначитися з панівними (теплими чи холодними) відтінками. А потім додати протилежні кольори.

Холодний відтінок візуально розширює простір, теплий – зменшує. Наприклад, стеля, пофарбована в холодний тон, виглядає вищою. Орієнтуйтеся на свої вподобання.