За останнє десятиліття обробка стін дерев'яними матеріалами стала дуже популярною. Кімнати з акцентною дерев'яною стіною виглядають дуже красиво. Така деталь додає затишку будь-якій кімнаті. Обшити стіну дерев'яними панелями – це метод номер один, щоб зробити простір теплим і привітним.

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Дерево завжди додає тепла

"У більшості проєктів використання простого гіпсокартону залишилося в минулому. Сьогодні ми обробляємо кожну стіну деревом, штукатуркою чи шпалерами, створюючи виразну та привабливу атмосферу", – каже головна дизайнерка і власниця Cortney Bishop Design Кортні Бішоп.

Одна, облицьована деревом, стіна може візуально покращити вигляд усієї кімнати. "Ця техніка додає змістовності, матеріальності та текстури стінам, наповнюючи простір душевною атмосферою", – додає Бішоп.

Стіна в коридорі, облицьована світлим деревом / Фото Кортні Бішоп

Вибираючи деревину для обробки стін, враховують кілька факторів, враховуючи бажаний естетичний вигляд, декор та особисті переваги. Білий дуб, наприклад, додає світла та свіжості, а волоський горіх – насиченості та глибини. Також обирають регенеровану деревину, яка додає сільського затишку.

Облицювання деревом покращило підхід експертів до дизайну інтер'єру. Вийшовши за межі простого гіпсокартону та обравши дерево, вони тепер можуть "піднести душу" будь-якого простору. А найголовніше, що дерево завжди в тренді.

"Майстерність і текстура цього методу сприяють створенню унікальної атмосфери, яка є позачасовою та захопливою. Не соромтеся досліджувати світ обробки деревини та розкрити її трансформаційну силу у вашому домі", – каже дизайнерка.

Темна дерев'яна стіна створює гарний контраст / Фото CP Hart