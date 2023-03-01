Багато факторів визначають, як довго послугує кухонна техніка. Зокрема те, як часто ви ними користуєтеся, яку марку обрали та наскільки добре їх обслуговуєте.

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Наскільки довговічна кухонна техніка

Експерти розповідають, що холодильники можуть слугувати від 14 до 27 років. Морозильні камери, як правило, менше – від 12 до 20 років. Ваша духовка, ймовірно, вийде з ладу за 12 – 15 років.

Мікрохвилі працюють найменше – близько від семи до дев'яти років. А посудомийна машина повинна працювати приблизно 9 – 11 років.

Чи варто користуватися старою технікою

Старіші холодильники споживатимуть трохи більше енергії, але це не стосується посудомийних машин, духовок, кухонних плит тощо.

Старий холодильник, який використовує фреон, може споживати на 75% більше енергії, ніж сучасна, енергоефективна модель,

– розповідає експертка Фібі Найт.

Крім того, якщо є витік із герметичної системи, холодильник потрібно буде періодично дозаправляти фреоном. Оскільки речовина небезпечна для людини, це має робити лише кваліфікований спеціаліст.

Однак модернізувати іншу кухонну техніку, ймовірно, не варто. Для багатьох людей економія коштів не виправдовує нову покупку.