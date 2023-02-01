"Свята Джавеліна" та "Красавіца терпіти не буде": патріотичні мурали, створені під час війни

Українці славляться своєю творчістю та креативним баченням кожної ситуації. Зокрема з початку повномасштабної війни з’явилось безліч треків, мемів та патріотичних малюнків. Особливо символічними стали мурали, які прикрашають будинки чи не в кожному місті.

Попри критиків, які зневажають вуличні малюнки на будинках, творці муралів стверджують, що це нова форма мистецтва, яка дає голос тим, чиї голоси не чують. Тож у такий спосіб художники висловлюють своє ставлення до війни, яку веде Росія проти України, реагують на окремі події або ж просто підтримують людей, які переживають непростий етап в історії України. Окрім цього, вони часто використовують свою творчість для допомоги ЗСУ, розміщуючи поруч QR-коди із посиланнями на збір коштів.

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У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про патріотичні мурали, які з'явились на українських будинках у час війни.

"Красавіца терпіти не буде", Рівне

Мурал "Красавіца терпіти не буде" / Фото з інстаграму Костянтина Качановського

Рівненський художник Костянтин Качановський з початку війни малює патріотичні стінописи у рідному місті. Він створив мурал-відповідь президенту Росії, який назвав "Красавіца терпіти не буде". Художник зобразив дівчину з кулеметом на плечі, яка символізує Україну та її бойовий дух. Намалював її ще у квітні 2022 році на одному із будинків по вулиці Соборній.

Почалась повномасштабна війна, і в мене з'явилось неймовірне бажання щось зобразити на стінах. Я ходив, думав, шукав. Гуляючи з дівчиною, – адже саме вона запропонувала це місце, – ми вирішили, що мурал повинен бути тут, на рівні людських очей. І в цьому його особливість, – розказав Костянтин у коментарі Суспільному.

Окрім цієї роботи, в арсеналі художника – безліч патріотичних муралів як у Рівному, так й в інших регіонах. Чимало своїх робіт Костянтин Качановський презентує українцям на своїй сторінці в інстаграмі.

"Пес Патрон", Київ

Київ став третім містом в Україні, де створили стрит-арт з відомим сапером псом Патроном. Мурал можна побачити в парку "Відрадний". Ініціатором стінопису став "Київзеленбуд" Солом'янського району, а підтримали таку ідею й допомогли її втілити пара художників Віталій Гідеван та Олена Нойна.

Пес Патрон став одним із перших муралів, який я створив спільно зі своєю дружиною Оленою після 24 лютого. Він був намальований на початку літа. Створили ми цей мурал за три-чотири дні. Сьогодні Патрон – один з найзнаменитіших псів-саперів. Він – чи не найвпізнаваніша собака у світі. Це такий наш символ в Україні – пес-герой", – говорить український художник та мураліст Віталій Гідеван інтернет-виданню "Наш Київ".

"Пес Патрон" / Фото Київвлада

У соціальних мережах художників можна побачити більше їхніх робіт, зокрема мурали "Природний камуфляж" та "Герої без зброї".

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"Український військовий зашиває прапор України", Київ

Донецький художник Олександр Корбан створив особливий мурал у той час, коли проходили бої за визволення Бучі та Ірпеня. На стіні він зобразив руки військового, які намагаються зшити прапор в одне ціле, що символізує повернення територіальної цілісності України.

“Український військовий зашиває прапор України”/ Фото з інстаграму Олександра Корбана

"Україна. Війна. 40-й день. Я втратив дар мови. Так багато людей загинуло. Так багато невинних дітей було вбито. Стільки душ скалічено. Завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів, армії, волонтерів та всіх українців, які об'єдналися, ми стримуємо ворога, щоб він не зміг розірвати нашу Батьківщину. І ми будемо стояти, ми переможемо!" – написав Олександр Корбан у своєму інстаграмі та закликав небайдужих людей пожертвувати кошти на допомогу людям, які постраждали від війни.

"Перемога", Київ (серія робіт "Час змін")

"Час змін" – це серія з трьох робіт художника учасника ексдуету "Інтересні Казки" Володимира Манжоса. Перший мурал цього проєкту був присвячений Євромайдану. Він зображений на одній із будівель індійського міста Варкала. Другий стінопис циклу можна знайти у Києві. Художник показав початок війни на сході країни.

Водночас третю роботу "Перемога" автор намалював під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На муралі Володимир Манжос зобразив козака, який завдає ведмедю нищівного удару, від якого в кривдника з рук випадають серп та молот. Побачити її можна у Києві на вулиці Нижній Вал, 61.

Мурал "Перемога"/ Фото Вечірній Київ

Ідея виникла вже в процесі роботи над ескізом, так завжди відбувається. Звичайно, надихали й надихають ЗСУ, а також рішучість та стійкість народу України. Хотілось ці почуття якось виразити в образах та сюжеті. Образ козака – це ЗСУ, ведмідь – це прогнила зсередини система агресора з імперською ідеологією. Вулик з медом – це символ садочка вишневого коло хати, а голова Тараса Шевченка на верхівці – це українська національна ідея, – говорить Володимир інтернет-виданню "Наш Київ".

"Свята Джавеліна", Київ

Патріотичний мурал "Свята Джавеліна" є одним із найвідоміших та найбільш обговорюваних стінописів у Києві. Мурал створений за ініціативою однойменного благодійного проєкту Saint Javelin, заснованого колишнім канадським журналістом з українським корінням Крістіаном Борисом. Зобразити цей стрит-арт доручили творчій групі з Харкова Kailas-V.

Мурал "Свята Джавеліна"/ Фото з інстаграму kailas.v

Це зображення вселяло віру і надію на перемогу багатьом киянам. Водночас Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій виступила проти такого муралу та попросила з пошаною ставитися до вірян і їхніх переконань. Саме тому згодом блакитний німб з тризубами замалювали.

"Те, що ви бачите на стіні, повністю відповідає тому мерчандайзингу, який продає ця ініціатива. Це те, що було зображено на футболці Зеленського, яку йому подарував Крістіан Борис. Це 100% попадання в макет. Єдине, що на стіні замалювали німб. На мою думку, це вандалізм. Багато людей засмутилися. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків. Люди мені телефонували і говорили: "Як гарно! Прокидаюся, дивлюся у вікно, а там ваша Джавеліна. І хочеться вірити, що все буде добре". Для нас це символ надії. Звісно, були й ті, хто обурився тим, що Діва Марія тримає в руках зброю", – розповідає у коментарі "Наш Київ" Яна Волк, директорка творчої групи Kailas-V.

У портфоліо харківських художників – чимало патріотичних муралів. Зокрема, "Героям слава", що прикрашає одну з будівель у Черкасах.

"Воїни та українка", Полтава

Двоє місцевих художників Олександр Фастовець та Антон Кравченко створили у Полтаві стінопис "Воїни та українка". У центрі стінопису – дівчина в національному одязі та з вінком на голові, яка тримає у руках герб України.

Я малюю українку. У білій сукні хочу її зобразити. Намалюю їй вираз обличчя агресивний. Вона буде гарна і агресивна, щоб всі розуміли, що не можна ображати Україну, – розповів Олександр Фастовець телеканалу Суспільне.

На муралі також можна побачити українських захисників. Зокрема, прикордонників, піхотинців ЗСУ та бійця "Азову". Не оминули увагою автори проєкту й популярного пса Патрона, який допомагає бригаді ДСНС із розмінуванням території.

"Воїни та українка" / Фото "Полтавщина"

Інші мурали

Та це далеко не всі мурали, які українські художники створили під час повномасштабної війни. Так, у Хмельницькому Євгенія Фуллен, Юрій Козлов та команда Fullenko Muralles створили стінопис "Україна переможе". Вони зобразили українку з мечем у руках та крилом замість руки.

Патріотичний мурал "Україна переможе!", як символ незалежності та незламності українського народу! Символ віри у перемогу та любові до своєї землі! На нашу думку, він має важливе значення для підняття патріотичного духу українців! Цей мурал як зізнання у коханні до нашої України – вільної, сильної та чарівної країни надзвичайних людей! – йдеться у фейсбук-дописі Fullenko Muralles.

"Україна переможе" / Фото Fullenko Muralles

А на одній із вулиць Ужгорода українці можуть помилуватись муралом "Пташка з колосками". З'явилась вона на місці зображення радянського вождя Володимира Леніна, що було на стіні багатоповерхівки. Активісти вирішили замінити його на патріотичний мурал, а підтримали їх у цьому троє художників.

Цікаво, що з ідеєю нового стінопису визначалися довго. А от малювання муралу зайняло всього 3 дні.

Ескіз муралу ми з колегами створювали разом. Працювали над малюнком дуже швидко, але якісно. І це мене тішить. Малювали з ранку до пізнього вечора, аж до ночі. Спочатку планували зобразити голуба. Та потім передумали. Малюнок мав бути легким і зрозумілим для усіх. І ми не помилилися, обравши синичку, яка летить. Наш мурал називається Воля,

– розповіла "Фактам" художниця-харків'янка Марія Ващенко.

"Пташка з колосками" / Фото з інстаграму Ернеста Завадського

У час повномасштабної війни Україна демонструє свою мужність та стійкість, а вся нація – незламність. Саме це надихає на створення патріотичних муралів, які додають нам снаги продовжувати боротьбу. Крім українських митців, свої роботи в Україні вже презентували всесвітньовідомі художники, як-от Бенксі, Крістіан Гемі, TvBoy та інші. Їхні мурали також показують відважність українців у час війни.

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Знамениті художники створили мурали в Україні / Фото Мінкульту, Бенксі, TvBoy

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух