Тренд 2023 року: яка тенденція в дизайні інтер'єру зараз найпопулярніша

У 2023 році з'явилася нова тенденція, яка штурмує світ моди та дизайну інтер'єру, Що це за тренд та чому він раптом став таким популярним – дізнавайтеся далі.

Зараз, як ніколи, ми прагнемо комфорту та стриманої краси в наших домівках. Ми обираємо зручні меблі та декор, що виготовлений з якісних матеріалів. Це є ознаками нової тенденції, що називається "тиха розкіш".

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Що таке "тиха розкіш"

Кожен у світі дизайну говорить про "тиху розкіш". Сам термін часто описують як стриману елегантність у швидкоплинному сучасному світі. По суті, це вид розкоші, який "пролітає під радаром, а не кричить".

Це тренд, який віддає перевагу простоті та вишуканості, створюючи спокійні, заспокійливі простори "без показухи". Фактично, це новий вид мінімалізму, але завжди теплий.

Якщо хочете створити "тиху розкіш" у своєму домі, інвестуйте в автентичність і стійкість. Деталі кустарного виробництва та ручної роботи є основою для створення правильного вигляду. Подумайте про натуральні матеріали й світлу колірну палітру.

Які головні риси

мінімалізм у ванній кімнаті, поєднання скандинавської та японської естетики;

Мінімалістична ванна в природних відтінках / Фото CP Hart

світлі або нейтральні кольори у спальні та вітальні;

Спальня у відтінках бежевого та білого / Фото The White Company

гранітні меблі на кухні або речі з ефектом мармуру.

Проста, але розкішна кухня / Фото Cullifords