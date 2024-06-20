Цей колір є фаворитом: який відтінок кухонних шаф став справжнім трендом 2024 року

Дизайнери кажуть, що цей колір прийшов на зміну бежевому. Він теж нейтральний, але тепліший за своєю природою. Для кухонних шаф – саме те, що треба.

Інтер'єр кухні часто роблять в нейтральних тонах, бо вони не набридають. А це ще й кімната, де ми проводимо багато часу. Якщо ви плануєте оновлення чи ремонт кухні, варто звернути увагу на "новий бежевий" відтінок.

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Найкращий колір кухонних шаф

Теплі нейтральні кольори зараз однозначно домінують над холодними тонами. Це прагнення до тепліших тонів, мабуть, і зумовило популярність сіро-коричневого відтінку, який тепер ще обирають для кухонних шаф.

Якщо коричневий відтінок буває затемним, а сірий – часто занудним, то їхнє поєднання якраз створює ідеальний нейтральний тон. Цей відтінок поєднується з кількома кольорами та добре підходить як для сучасних, так і для традиційних кухонь.

Зазвичай це середній колір між дуже світлими або темними відтінками, який створює привабливе відчуття у вашому просторі та напрочуд стійкий до відбитків пальців і плям у місцях з інтенсивним рухом,

– пояснює британська консультантка зі стилю Лаура Стайлз.

Сучасна кухня в світло- та сіро-коричневих відтінках / Фото Alexandra Kaehler

Сіро-коричневий – земляний відтінок, який часто обирають як основний замість білого чи сірого. Адже ці абсолютні кольори можуть виглядати дещо різкими, що не можна сказати про теплі тони. Дизайнери переконують, що сіро-коричневі шафи зараз справді найкращий варіант.