Який прекрасний стиль дизайну буде в тренді у 2024 році: прогноз дизайнерів

Оскільки 2023 рік вже добігає кінця, дизайнери прогнозують, які ж тренди будуть вражати нас наступного року. Дуже популярним у 2024-му буде один зі стилів, який з'явився нещодавно, але вже встиг усім сподобатися.

Поєднуючи прекрасний дизайн сільського фермерського будинку та сучасного інтер'єру, дизайнери створили новий прекрасний стиль. Для нього характерні традиційні й природні елементи декору, багато дерева, нейтральні тони та затишна, тактильна текстура.

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Сучасний сільський стиль – один із трендів 2024 року

"Ця тенденція була популярною і в 2023 році з тієї причини, що це надзвичайно гнучкий стиль. Хоч кожна людина має різний смак щодо дизайну помешкання, але він подобається усім. Малоймовірно, що сучасний сільський стиль кудись дінеться найближчим часом, оскільки він дуже універсальний", – каже американський дизайнер Брук Бердон.

Вітальня в сучасному сільському стилі / Фото Lulu and Georgia

В інтер'єрі сучасного сільського стилю використовують необроблену деревину, яку поєднують з чистими геометричними формами, щоб надати сучасності. Основні кольори – землисті, а це відтінки бежевого, коричневого, приглушеного оранжевого та жовтого, хакі й оливковий. Гарною родзинкою у сучасному домі будуть антикварні меблі та вінтажні аксесуари.

Кухня з приглушеними помаранчевими акцентами / Фото Mary Wadsworth

"Сучасна сільська тенденція завжди буде популярною естетикою в домі. Власники будинків завжди шукають способи використовувати більш природні текстури, створити гармонійний баланс між сучасною функціональністю та позачасовим дизайном", – переконані фахівці.

Річ у мінімалістських формах і використанні теплого дерева. Це два моменти, які викликають у людей відчуття зв'язку з природою, одночасно задовольняючи практичні потреби.

Затишна спальня в теплих нейтральних тонах / Фото Lulu and Georgia