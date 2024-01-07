Справжній тренд: який нейтральний колір буде домінувати в інтер'єрах 2024 року

Початок нового року – це час, коли експерти з дизайну прогнозують, які тенденції будуть лідирувати найближчим часом. Ось який колір стане справжім трендом у світі інтер'єрів.

Clare – нью-йоркська компанія з виробництва фарб, яка опублікувала свої прогнози щодо кольорів на 2024 рік. За словами фахівців, останнім часом суттєво зріс попит на один нейтральний тон. Вони вважають, що саме цей колір буде трендом цього року.

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Коричневий

Від світлого до темніших відтінків цього теплого кольору: останні кілька місяців коричневий домінує в домашніх інтер'єрах. Власники будинків почали обирати цей колір замість пом'якшених кремових або білих кольорів. Тобто фарбу коричневого кольору дуже часто обирають для стін. Фахівці виробника Clare кажуть, що цей колір стане провідним у 2024 році.

Аналізуючи наші продажі у 2023 році, ми побачили, що однією з найпомітніших тенденцій було різке зростання продажів коричневої фарби майже на 100% у порівнянні з минулим роком,

– зазначили у Clare.

Фахівці переконані, що коричневий та його відтінки "змінюють наше уявлення про внутрішній простір, привносять відчуття тепла та приземленості, на які довго не звертали уваги".

Коричневий – колір, який випромінює тепло / Фото Clare Interiors Coffee Date

Стилізація кімнати з відтінками коричневого – чудовий спосіб додати більше глибини та інтересу до нейтральної палітри. Кольори фарби, такі як Coffee Date або Dirty Chai, чудово поєднуватимуться з брудно-білими та бежевими відтінками. Вони також гарно комбінуються із зеленим, створюючи натхненну природою атмосферу, і м'якими рожевими.