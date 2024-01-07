Clare – нью-йоркская компания по производству красок, опубликовавшая свои прогнозы по цвету на 2024 год. По словам специалистов, в последнее время существенно вырос спрос на один нейтральный тон. Они считают, что этот цвет будет трендом этого года.

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Коричневый

От светлого до более темных оттенков этого теплого цвета: последние несколько месяцев коричневый доминирует в домашних интерьерах. Владельцы домов начали выбирать этот цвет вместо смягченного кремового или белого цвета. То есть краску коричневого цвета очень часто выбирают для стен. Специалисты производителя Clare говорят, что этот цвет станет ведущим в 2024 году.

Анализируя наши продажи в 2023 году, мы увидели, что одной из самых заметных тенденций был резкий рост продаж коричневой краски почти на 100% по сравнению с прошлым годом.

– отметили в Clare.

Специалисты убеждены, что коричневый и его оттенки "изменяют наше представление о внутреннем пространстве, привносят ощущение тепла и приземленности, которые долго не обращали внимания".

Коричневый – цвет, излучающий тепло / Фото Clare Interiors Coffee Date

Стилизация комнаты с оттенками коричневого – отличный способ добавить больше глубины и интереса к нейтральной палитре. Цвета краски, такие как Coffee Date или Dirty Chai, будут прекрасно сочетаться с грязно-белыми и бежевыми оттенками. Они также отлично сочетаются с зеленоватым, создавая вдохновенную природой атмосферу, и мягкими розовыми.