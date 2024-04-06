Три застарілі тенденції в дизайні 90-х, які всі знову використовують у 2024 році

У 1990-ті з'явилося багато цікавих трендів у світі дизайну, які ми використовуємо досі. Проте деякі тенденції цього року стають по-особливому популярними.

Тренди 90-х подобалися далеко не всім, зокрема фіолетові спальні чи велика кількість декору з хрому на кухні. Та всі тенденції, які повертаються з часом, переосмислюють відповідно до вподобань і потреб сучасного суспільства. Ось які оновлені тренди стають дуже популярними цього року.

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Кухонні поверхні з іржостійкої сталі

Робоча поверхня з іржостійкої сталі / Фото Officine Gullo

"Іржостійка сталь є довговічною і невибагливою в обслуговуванні, тому це ідеальний матеріал для задньої панелі в наш час. З нього можна зробити великі складні деталі з привареними раковинами та зливними отворами без так званих швів, де можуть накопичуватися бактерії та бруд", – каже британський дизайнер Том Едмондс.

У 1990-х іржостійка сталь була скрізь: від світильників і ніжок меблів до кухонних панелей і фурнітури. Тепер ця тенденція повертається.

Кухонні меблі з дуба

Кухні з дубовими шафами / Фото Ledbury Studio

Дубові кухонні шафи, зокрема медового відтінку, були поширені на кухнях 90-х. Ця тенденція забезпечувала візуально теплий дизайн і традиційний вигляд.

За останні кілька років з'явилося кілька нових і цікавих технік з виготовлення дубових меблів, які оживили цей матеріал, зробивши його сучасним фаворитом. Кухні з дуба зараз знову вважають незмінно стильними, а дизайни з використанням екологічно виробленої деревини популярні як ніколи.

Бежеві стіни у вітальні чи спальні

Вітальня в нейтральних відтінках / Фото TR Studio

Відтінок чарівних магнолій та бежевий тон були дуже поширені в дизайнах 90-х років. У 2024-му оздоблення саме бежевим кольором знову в тренді. Тепер його називають "новим нейтралом". Багато людей знову використовують бежевий для створення безтурботних, спокійних і живих інтер'єрів.