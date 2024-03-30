Експерти, спираючись на досвід, кажуть, що дуже часто килим у вітальні стелять на всю підлогу. Також його люблять розташовувати в центрі, а тоді ставити диван чи крісла лише частково.

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Постеліть килим на всю підлогу

Якщо ви хочете організувати цілісний вигляд в інтер'єрі вітальні, то дизайнери радять стелити килим на всю підлогу. А тоді розмістити на це покриття ключові предмети меблів, як-от дивани, стіл, крісла тощо.

Деякі американські дизайнери стверджують, що цей варіант буде дуже доречним у кімнатах неправильної форми.

Оберіть менший килим і поставте меблі частково

Сучасна вітальня із сірим килимом / Фото Hibou Design & Co.

У деяких вітальнях, особливо в невеликих, розмістити меблі поверх килима повністю не вдасться. У таких випадках дизайнери радять розміщувати лише їхню передню частину. За словами дизайнерів, це теж створить цілісний дизайн.

Розташуйте килим просто в центрі чи в куточку вітальні

Перші два варіанти продумані фахівцями, а відтак і кращі для дизайну затишної і стильної вітальні. Та якщо ви не хочете довго думати, то можете постелити килим там, де вам зручно.

Важливо лише розташувати диван у центрі покриття. Частини килима по обидва боки мають бути рівними.