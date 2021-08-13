Тренди в дизайні інтер'єру: названі головні кольори 2022 року

Щорічно в дизайні інтер'єру з'являється щось нове: цікаві форми, рішення, свіжі відтінки та течії. Саме вони задають тон у вподобаннях власників нерухомості.

У 2022 році в інтер'єрі будуть актуальні три кольори. Які саме і як їх використовувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Які кольори будуть актуальні у 2022 році

Ксенія Коваль зазначила, що наступного року головними кольорами в інтер'єрі стануть синій, зелений і чорний.

Щорічне вивчення актуальної колірної гами – це не привід щоразу змінювати палітру для інтер'єру, але це можливість переглянути, додати щось нове в існуючий дизайн,

– зазначила Ксенія Коваль.

Синій – один з трендових кольорів 2022 року / Фото з інстаграму Ксенії Коваль

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За її словами, знаючи, що буде актуальним у майбутньому, можна приміряти "на себе" тенденції та використати у себе вдома.

Зелений колір можна використовувати як акцент / Фото з інстаграму Ксенії Коваль

Отже, один з варіантів кольорової палітри майбутнього року за прекрасним тріо: шляхетним синім, водно-зеленим і чорним (варіант – сірим),

– розповіла дизайнерка інтер'єру.

Сірий і чорний кольори впишуться в будь-яке житло / Фото з інстаграму Ксенії Коваль