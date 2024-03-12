Три види кухонної плитки, які стають дуже популярними у 2024 році

Плитка на кухні завжди буде актуальним матеріалом для покриття стін чи підлоги. Менш або більш популярними ставатимуть її форми та візерунки. Дизайнери розповіли, які види вважаються трендами 2024 року.

Це три найкращі тренди кухонної плитки, які, на думку дизайнерів інтер'єру, вже стають дуже популярними. Якщо ви віддаєте перевагу натуральним матеріалам чи геометричним формам, то ці варіанти вам точно сподобаються.

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Плитка з каменю

Кухня з мармуровою плиткою / Фото Andrea West Design

Дизайнери кажуть, що у 2024 році все більше використовують натуральний камінь, який має красиві прожилки. Таку плитку гарно встановлювати на задню панель. Вона створює бездоганний і піднесений вигляд.

Для максимального ефекту експерти радять залишити стіни "чистими", тобто без верхніх шаф.

Мікроплитка

Кухня з сірою фактурною плиткою / Фото Knight Varga Interiors

Якщо говорити про розмір, то цьогоріч популярною є саме мікроплитка. На цій кухні, зображеній вище, складні горизонтальні лінії створюють свіжий вигляд на тлі темних шаф. За словами багатьох дизайнерів, використання плитки меншого розміру додає кухні певного шарму.

Плитка геометричних форм

Бірюзова кухня з акцентами з геометричною плиткою / Фото MODTAGE Design

"Шестикутники, шеврони та форми в марокканському стилі – найтрендовіші форми кухонної плитки. Такі візерунки протиставляються мінімалістичним рисам, щоб надати простору характерності, яка притягує", – каже нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

Такі форми плитки варто поєднувати зі сміливими кольорами, як-от бірюзовий на фото вище.