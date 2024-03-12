Это три лучших тренда кухонной плитки, которые, по мнению дизайнеров интерьера, уже становятся очень популярными. Если вы предпочитаете натуральные материалы или геометрические формы, то эти варианты вам точно понравятся.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Плитка из камня

Кухня с мраморной плиткой / Фото Andrea West Design

Дизайнеры говорят, что в 2024 году все больше используют натуральный камень, который имеет красивые прожилки. Такую плитку хорошо устанавливать на заднюю панель. Она создает безупречный и возвышенный вид.

Для максимального эффекта эксперты советуют оставить стены "чистыми", то есть без верхних шкафов.

Микроплитка

Кухня с серой фактурной плиткой / Фото Knight Varga Interiors

Если говорить о размере, то в этом году популярной является именно микроплитка. На этой кухне, изображенной выше, сложные горизонтальные линии создают свежий вид на фоне темных шкафов. По словам многих дизайнеров, использование плитки меньшего размера добавляет кухне определенного шарма.

Плитка геометрических форм

Бирюзовая кухня с акцентами с геометрической плиткой / Фото MODTAGE Design

"Шестиугольники, шевроны и формы в марокканском стиле – самые трендовые формы кухонной плитки. Такие узоры противопоставляются минималистичным чертам, чтобы придать пространству характерности, которая притягивает", – говорит нью-йоркский дизайнер Артем Краповинский.

Такие формы плитки стоит сочетать со смелыми цветами, например бирюзовый на фото выше.