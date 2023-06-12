Три кольори фарби в дизайні інтер'єру, які стають трендовими у 2023 році

Ми всі фарбували свої кімнати, вважаючи, що це "ідеальний" тон, але потім розуміли, що він виглядає застарілим. Якщо ви хочете змінити колір стін, зверніть увагу на тенденції 2023 – 2024 років.

Тренди – це завжди чудово. Але іноді ми надто захоплюємося тенденцією кольорів і не беремо до уваги те, чи справді вони добре виглядатимуть у нашому домі. Найважливіше все ж – вибрати колір на основі своїх уподобань і смаків і не піддаватися занадто сильному впливу трендів.

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А проте, добре знати, які кольори стануть популярними у 2023 році. Що ж, бадьорі, радісні пастелі ще не скоро вийдуть з моди. Експерт Метт Сіберрі каже: "Цього року ми бачимо, як люди виходять із зони комфорту, коли мова стосується колірного натхнення в їхньому домі.

Спокійні пастельні відтінки приміщень стали популярними у 2022 році, і це тенденція дизайну інтер'єру, яка збереглася й у цьому році. Кількість пошукових запитів "пастельні рожеві естетичні шпалери" зросла на 35% за останній рік, що свідчить про те, що світліші, але яскраві кольори залишаться в тренді. Ось три нові кольори, які доповнять список.

Ніжно-персиковий

Абрикосовий відтінок зараз в тренді. Його навіть назвали кольором року 2024. Дизайнерка Анніка Рід вирішила пофарбувати свою вітальню в цей абрикосовий відтінок, і тепер він став її "кольором для теплого та привабливого житлового простору".

Насичені й землисті відтінки, за її словами, роблять інтер'єр універсальним: він може створити затишну атмосферу взимку та підбадьорливе відчуття влітку.

Персикові стіни мають свіжий та яскравий вигляд / Фото Annika Reed Studio

Темно-вугільний

Фахівчиня Лорен Дженнінгс каже, що вугільні акценти в будинку "випромінюють цю елегантність і відчуття тепла та затишку". Це колір стане ідеальним вибором для тих, хто хоче створити вишукану та сучасну атмосферу.

Темні меблі додають елегантності / Фото Lauren Olivia Design

Пастельно-жовтий

Цей м'який, пастельний жовтий добре поєднується з антикварними меблями й делікатними тканинами з візерунками. А кухонні шафи та лляні штори пастельно-жовтого відтінку – просто неймовірні.

Анніка Рід каже, що такий жовтий колір найкраще підходить для кімнат, де ви проводите багато часу вранці або вдень. Адже він позитивно впливає на енергію.

Блідо-жовтий буде ідеальним на кухні / Фото deVOL