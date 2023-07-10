Три кольори фарби для вітальні, які будуть в тренді у 2024 році

Пофарбувати стіни у трендові відтінки – це швидкий і простий спосіб додати стилю у вітальні. Та якщо зробити це неправильно, ви ризикуєте зіпсувати головну кімнату у вашому домі.

Колір – перше, на що слід звертати увагу, коли ви шукаєте ідеї для вітальні. Переконайтеся, що обрані відтінки добре виглядатимуть у вашій кімнаті, наносячи тестери фарби на аркуші білого паперу, а потім прикріплюючи їх до стіни. Залиште їх на кілька днів, перш ніж будь-що вирішувати, дослідивши, як світло впливає на колір у різний час доби, а також перевірте, чи добре вони поєднуються з меблями чи елементами декору.

Щоб спростити вам вибір, дизайнери розповіли про найкращі кольори, які будуть трендовими у 2024 році. Ось три тони, які, на наш погляд, однозначно варті уваги.

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Бежевий

Бежеві кімнати – це новий тренд вітальні замість сірого. Краса нейтральної схеми полягає в тому, що вона створює чудовий фон, на тлі якого можна створити чудові акценти чи контраст.

Дизайнери тяжіють до природних палітр і матеріалів, оскільки вони додають певну позачасовість в дизайн. Тобто коли бежевий вийде з моди, він не стане антитрендом. Це вічний колір.

Червоний

У той час як червоний часто вважається найбільш стресовим кольором для одних, для інших – це колір радості й тепла.

Для вітальні краще обирати насичені та теплі відтінки: темно-бордовий, бордовий і шипшина. Вони блискуче поєднуються з багатьма відтінками зеленого.

"Темно-червоні також ідеально поєднуються з золотистими металевими штрихами, особливо в комбінації з темним деревом", – каже провідний дизайнер Саймон Темпрелл.

Пудровий

Рожеві відтінки надзвичайно різноманітні і протягом століть були популярним вибором в інтер'єрах. З усіх варіацій найкращим вважають пудровий.

Цей тон часто використовують на акцентних стінах або ж навіть фарбують весь простір. Усе залежить від того, що вам більше подобається.

Усі блідо-рожеві відтінки особливі тим, що вони приглушені, а відтак посилюють ефект спокою у вітальні.