7 найкращих кольорів, які є трендом літа 2024 року: добірка від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Під час літнього сезону цього року домінуватимуть м'які пастельні та кілька темних тонів. Головна особливість цієї колірної палітри в тому, що вона нагадує нам про природу за вікном.
Літні кольори не тільки підвищують естетичну привабливість наших інтер'єрів, але й позитивно впливають на настрій. Наприклад, блідо-жовтий додає тепла та відчуття легкості. А хіба спокійна й затишна атмосфера – це не те, що нам потрібно влітку?
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Дизайнери відібрали 7 кольорів для цьогорічного літнього сезону, серед яких кожен знайде свій. Експерти кажуть, що характерна особливість нової палітри – відхід від оригінальних яскравих тонів. Їхні приглушені відтінки значно приємніші, та ще й створюють потрібний ефект.
Персиковий
Коричневий
Синій
Зелений
Масляно-жовтий
Ніжно-блакитний
Пудровий
Найкращий спосіб освіжити інтер'єр – змінити колір фарби. Проте оновлення певних декоративних деталей теж допоможе покращити атмосферу в кімнатах.