Дофаміновий декор був ключовим підходом у створенні дизайнів, а використання кольорів, які вам подобаються, а не тих, що "в тренді", означало популярність таких відтінків, як теплий рожевий, шавлієво-зелений, брудно-білий тощо. Багато теплих відтінків надалі будуть популярними – ось п'ять таких.
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Пастельний жовтий
Жовта їдальня з рейковою стіною / Фото Farrow & Ball
Ніжно-рожевий
Рожева вітальня з темно-синіми акцентами / Фото Farrow & Ball
Бежево-коричневий
Сучасна вітальня з портьєрами бежево-коричневого відтінку / Фото Yond Interiors
Теплий білий
Біла кухня з темно-синьою дерев'яною обробкою / Фото Farrow & Ball
Шоколадний
Шоколадно-коричнева вітальня з бежевими меблями / Фото Studio Duggan