П'ять несподіваних кольорів, які залишаться популярними в дизайні у 2024 році

2023-й рік можна назвати яскравим для світу дизайнів. Адже ми спостерігали відродження сміливіших схем, а раніше улюблені нейтральні відійшли на другий план. Ось які відтінки залишаться актуальними й цього року.

Дофаміновий декор був ключовим підходом у створенні дизайнів, а використання кольорів, які вам подобаються, а не тих, що "в тренді", означало популярність таких відтінків, як теплий рожевий, шавлієво-зелений, брудно-білий тощо. Багато теплих відтінків надалі будуть популярними – ось п'ять таких.

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Пастельний жовтий

Жовта їдальня з рейковою стіною / Фото Farrow & Ball

Ніжно-рожевий

Рожева вітальня з темно-синіми акцентами / Фото Farrow & Ball

Бежево-коричневий

Сучасна вітальня з портьєрами бежево-коричневого відтінку / Фото Yond Interiors

Теплий білий

Біла кухня з темно-синьою дерев'яною обробкою / Фото Farrow & Ball

Шоколадний

Шоколадно-коричнева вітальня з бежевими меблями / Фото Studio Duggan