Які відтінки зеленого є найпопулярнішими у дизайнах 2024 року: ось три цікаві кольори

Найпопулярніним відтінком зеленого останнім часом був шавлієвий. Його полюбили всі, адже саме цей тон був досить універсальним і створював заспокійливу атмосферу в домі. Та у 2024 році перевагу надають насиченішим відтінкам.

Дизайнери помітили, що трендовими цьогоріч стали більш яскраві й теплі зелені. Очевидно, кожен власник хоче створити індивідуальний, тобто ні на що не схожий дизайн. Адже такі відтінки не зовсім "буденні" та універсальні.

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"Люди прагнуть отримати більше задоволення від кольорів і текстур, зі смаком експериментуючи з яскравим і сміливим дизайном, а не дотримуючись нейтральних, приглушених палітр, які домінували в сучасному дизайні останніми роками", – пояснює нью-йоркська дизайнерка інтер'єру Кортні Бреннан.

Темна зелень

Темно-зелена вітальня з червоними акцентними стільцями / Фото White Arrow

Використання насичених темних кольорів робить простір затишним і витонченим. Відтінок темної зелені особливо добре "працює" в невеликих кімнатах, зокрема у вітальні чи на кухні.

Яскравий лайм

Лаймові дверцята до комори на кухні / Фото Nina Farmer

Свіжі відтінки, як-от зелений лайм, з тонкими нотками жовтого, досить часто використовують в інтер'єрах у 2024 році. Хоча це тон стилю ретро, його можна з легкістю додавати в сучасні інтер'єри. Головне – робити це в міру, щоб не перевантажити дизайн таким яскравим відтінком.

Насичений трав'яний

Яскраво-зелені кухонні шафи / Фото Purple Cherry Architects

Це досить гучний відтінок зеленого, але не так, як лаймовий. Дизайнери кажуть, що він приносить позитив у простір, одночасно освіжаючи його.