Дуже вигідна пропозиція: у Техасі продають три крихітні будиночки за бюджетною ціною

Три маленькі, але дуже чарівні помешкання продають у Рейнджері, штат Техас. Усі вони перейдуть до одного власника за дуже вигідною ціною.

Будиночки розташовані на ділянці площею чотири гектари, що є частиною значно більшого ранчо, відомого як Big Bear by Legends Texas (закрита територія площею понад 1200 гектарів). Всі три помешкання разом з ділянкою продають всього лише за 650 тисяч доларів.

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Гарні помешкання за доступною ціною

"Це справді елітні та розкішні крихітні будинки. Ви можете відпочивати там з друзями та родиною на вихідні", – каже агент з лістингу.

Два будинки мають площу 22 квадратні метри, третій – майже 18 "квадратів". Вони повністю відокремлені, навіть розташовані на відстані. Ремонт у будиночках завершили цього літа. Вони повністю мебльовані. Великі вікна створюють відчуття відкритості. Через те будинки візуально більші, ніж це є насправді.

Один із чарівних крихітних будиночків / Фото Realtor

Більші будиночки мають по два ліжка-горища, пральну машину та сушильну, духовку, плиту та холодильник. Менший будинок вміщує одне ліжко-горище, пральну машину та сушильну машину, варильну поверхню, холодильник і мікрохвильову піч із функціями духовки. У кожній кімнаті є санвузол.

Сучасний і затишний інтер'єр / Фото Realtor

Власники будували ці житла для себе, щоб приїжджати сюди на вихідні. Також вони планували здавати помешкання в оренду. Проте господарі змушені були відмовитися від своїх планів, бо багато їхніх родичів виїхали за межі штату. Власники вирішили продати ці будиночки комусь, хто полюбить цю ідею так само як вони.

"Десять хвилин їзди від шосе, і ви заїжджаєте на готове під ключ розкішне крихітне домашнє ранчо", – рекламує агент з лістингу.